पानी के टब में कूद-कूदकर नहाया हाथी का बच्चा, Video देख आप भी कहेंगे- How Cute

वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी के टब भरा हुआ है. जैसे ही हाथी का बच्चा पहुंचता है, तो कूदकर टब में भर जाता है. वो मस्ती में कूद-कूदकर नहाने लगता है. इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर प्रवीण कासवान ने शेयर किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा, 'खुशियों से भरा थैला.'

देखें Viral Video:

Just a bag full of happiness. A forward. pic.twitter.com/anL3gEoNuN

इस वीडियो को उन्होंने 25 नवंबर को शेयर किया था, जिसके अब तक 56 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 5 हजार से ज्यादा लाइक्स और 500 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों को यह वीडियो बहुत खूबसूरत लग रहा है.

Elephant calf is soo cuteeeNothing makes elephants happier than water..they love to play and splash around in water..