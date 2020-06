नदी में डूब रहा था हाथी का बच्चा, मां ने पीछा कर सूंड से पकड़ा गला और फिर... देखें पूरा Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि नदी पार करते वक्त हाथी का बच्चा डूब गया. तेज बहाव में आगे निकला तो मां ने उसका पीछा कर सूंढ से पकड़ लिया. वहीं बाकी परिवार के सदस्य नदी के किनारे खड़े थे और बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे. इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है.

सुशांत नंदा ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'हाथी का परिवार काफी बड़ा होता है. खतरे के समय सभी साथ आ जाते हैं. नदी के तेज बहाव से बच्चा बह गया था. मां तुरंत बचाव के लिए आ गई और बाकी हाथियों ने भी मदद की.'

देखें Video:

Elephant families are bigger.

The help becomes bigger at times of danger



The baby was swept away by the currents of the swollen river. Mum comes to immediate rescue.Matriarch & aunties take position to guide the calf to safety.



The gentle giants & their giant love for the kid pic.twitter.com/LrwHrBkcTW