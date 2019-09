नदी में शख्स को 'डूबता' देख पानी में उतर गया हाथी का बच्चा, किया ऐसा... देखें Viral Video

हाथी को सबसे शांत जानवर कहा जाता है. लेकिन जब वो गुस्से में आता है तो सबकुछ तबाह कर देता है. लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. हाथी के बच्चे को नदी में एक शख्स डूबता नजर आता है. जिसको बचाने के लिए वो पानी में उतर जाता है और उसे किनारे तक ले जाता है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

इस वीडियो को एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया है. इस वीडियो को StanceGrounded नाम के ट्विटर यूजर ने शेयर करते हुए लिखा- 'मेरा दिल रो रहा है. हाथी के बच्चे को लगा कि शख्स नदी में डूब रहा है. वो उसको बचाने के लिए नदी में कूद गया. हम वास्तव में उनके लायक नहीं हैं.'

My heart



This baby elephant thought he was drowning and rushed to save him



We really don't deserve them. pic.twitter.com/4D5CfFLBfs