खेत मे चोरी से गन्ने खा रहा था हाथी का बच्चा, शख्स आया तो छिप गया खंभे के पीछे - देखे Viral Photo

हाथी का बच्चा मजे से खेत में घुसकर गन्ने खा रहा था. जैसे ही उसने शख्स को पास आता देखा, तो वो खंभे के पीछे छिप गया. उसको ऐसा लग रहा था कि खंभे के पीछे खड़ा होगा, तो उसको कोई देखेगा नहीं. एक डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, हाथी तब भी खड़ा था, जब स्थानीय लोगों ने उस पर स्पॉटलाइट चमकाई, जिससे उसे छटपटाने की उम्मीद नहीं थी.

प्रफुल्लित करने वाली तस्वीर फेसबुक पर एक कैप्शन (थाई से अनुवादित) के साथ पोस्ट की गई थी जिसमें लिखा था: "शांत रहें. अधिकारी देखेंगे. चलो गन्ना खाना जारी रखें."

फेसबुक पर शेयर हुई इस तस्वीर पर कई मजेदार कमेंट्स किए. यह तस्वीर तेजी से ट्विटर और रेडिट जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फैल गई. हाथियों को केले और गन्ने से प्यार करने के लिए जाना जाता है. इस साल की शुरुआत में, भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा ने एक और गन्ने के चोर का एक वीडियो साझा किया था.

Delicious lunch break

Sugarcane is one of favourite food of elephants. In captivity sugarcane is an integral part of the diet plan. To provide energy. pic.twitter.com/IsjJDQCx2k