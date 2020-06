जन्म के तुरंत बाद खड़े होकर चलने की कोशिश करने लगा हाथी का बच्चा, मुंह के बल गिरा जमीन पर... देखें Video

इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि गिली मिट्टी के ऊपर हाथी का बच्चा लड़खराते कदम से खड़े होने की कोशिश करता है, तभी वह मुंह के बल गिर जाता है. साथ ही इस वीडियो में आप यह भी देख सकते हैं कि यह बच्चा कितनी ज्यादा कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके जमीन पर खड़े हो जाए. लेकिन जमीन पर खड़े होने की कोशिश करते हुए वह कभी जमीन पर रेंगने लगता है तो कभी पूरी हिम्मत के साथ खड़े होने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है.

It is those small shaky baby steps that will become firm and bold someday that will shake the World. pic.twitter.com/HUGXElF9Bz