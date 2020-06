जाल में फंस गया था का लंगूर का बच्चा, किसान के निकालते ही बच्चे को लेकर हुई चंपत मां... देखें Viral Video

आपको बता दें कि यह साल 2019 का वीडियो है लेकिन ट्विटर पर एक बार फिर से शेयर होने के बाद यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर (IFS) सुधा रामेन (Sudha Ramen) ने अपने ट्विटर (Twitter) हैंडल से शेयर किया है. साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, जो लोग बिना हल्ला मचाये किसी की सहायता करते हैं, असल में वही हीरो हैं. साथ ही उन्होंने लिखा, इन किसानों ने लंगूर के बच्चे को कितने प्यार से बचाया साथ ही उसे अपनी मां से भी मिलवाया.

Those who help the voiceless are the real heroes. These farmers saved the little langur. The troop is waiting at a distance for the little one to join them, letting the men to work. Don't miss to watch the mother's reaction at the end. Via FB. pic.twitter.com/sGuTWHZaNF