जन्म के तुरंत बाद गैंडे के बच्चे ने गज़ब तरीके से खाई घास, नाम रखा गुड़िया, लोग बोले - 'How Cute' - देखें Video

फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंजेज ने कैप्शन में लिखा है, "गैंडे ने एक बच्चे के जन्म दिया है जिसका नाम गुडिया है, गुड़िया ने जन्म लेते ही चरना शुरू कर दिया''. आपको बता दें कि यह पटना चिड़ियाघर (साइक) का है. साथ ही उन्होंने लिखा कि गैंडे के बच्चे की जितनी भी तारीफ कि जाए कम है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से गैंडा आराम से खड़े होकर अपने बच्चे को देख रही है और बच्ची कीचड़ में इधर-उधर घूम- घूमकर घास खा रही है.

Recently born baby Rhino???? Gudiya with her awe-inducing presence and unique appearance started grazing at Patna Zoo. Look at her confident, steady gaze! #SaveWildlife #SaveEnvironment @savetherhino @KP24 @DipakKrIAS @ParveenKaswan @susantananda3 @SudhaRamenIFS pic.twitter.com/2fraDmokWv

Like all mammals, rhino calves initially suckle from their mothers. Calves begin grazing at 2-3 months, and are weaned at around 12 months, but generally stay with their mother for 2 to 3 years