तेज रफ्तार में टकराई कार, अचानक हुआ धमाका और उड़ गए परखच्चे, ऐसे बाहर निकला ड्राइवर - देखें पूरा Video

हादसा होने के बाद सेफ्टी सिस्टम और फायर सेफ्टी वर्कर्स ने तुरंत एक्शन लिया और रोमेन को बाहर निकाल लिया. हालांकि हादसे में उनके हाथ जल गए. उन्हें तुरंत ही बहरीन के डिफेंस फोर्स अस्पताल में ले जाया गया. हादसे के बाद रेस को भी कुछ देर के लिए रोक दिया गया. एक्सीडेंट में रोमेन कॉकपिट में फंस गए थे. तभी उन्हें सेफ्टी सिस्टम के तहत उन्हें कार से बाहर निकलने का रास्ता मिला और आग की लपटों से बाहर उनको निकलते देखा गया.

देखें पूरा Video:

A heart-stopping moment on Lap 1 in Bahrain



We are all incredibly grateful that @RGrosjean walked away from this incident#BahrainGP#F1pic.twitter.com/6ZztuxOLhw