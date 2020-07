गंजे शख्स ने पत्नी के साथ ऐसे खिंचवाई फोटो, Video देखकर रोक नहीं पाएंगे हंसी

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स के बाल नहीं हैं. लेकिन वो इस तरीके से फोटो क्लिक करा रहा है, जिसमें उसके सिर पर बाल नजर आ रहे हैं. उसने पत्नी के बालों को अपने सिर के ऊपर रख लिया और फोटो क्लिक कराने लगा. फोटो क्लिक होने के बाद वो जैसे ही दूर हुआ तो पत्नी के बाल उसके सिर से गिर गए और फिर वो गंजे दिखाई देने लगे.

सुशांत नंदा ने फनी वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'गंजेपन से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पत्नी से प्यार करें.'

देखें Video:

The best way to get rid of baldness is to love ur wife pic.twitter.com/A9qAVbT1Nd — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 29, 2020

इस वीडियो को उन्होंने ट्विटर पर 29 जुलाई की रात को शेयर किया था, जिसके अब तक 8 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 800 से ज्यादा लाइक्स और 100 से ज्यादा रि-ट्वीट्स और कमेंट्स आ चुके हैं. लोगों को यह वीडियो काफी फनी लग रहा है. उन्होंने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

