19 साल की रीता मुडी नाम की लड़की की किस्तमत अचानक बदल गई. अब वो आम लड़की नहीं काफी स्पेशल बन चुकी हैं. क्योंकि उनके पास नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ है. लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं. यही नहीं, कुछ लोग से उनसे शादी करना चाहते हैं. उनके पास कई शादी के प्रपोजल आ रहे हैं. 16 जुलाई को रीता अपनी मां के साथ मिदनापुर में नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने गई थीं. भाषण के दौरान पंडाल का एक हिस्सा गिर गया, जिससे कम से कम 67 BJP कार्यकर्ता घायल हो गए.घटना को देखते ही प्रधानमंत्री ने उनकी सुरक्षा में तैनात SPG कर्मियों से घायलों की मदद करने के लिए कहा और ज़ख्मी लोगों को मोटर साइकिलों तथा PM की एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया गया. रैली के तुरंत बाद PM स्वयं इन कार्यकर्ताओं को देखने अस्पताल पहुंचे.

#WATCH A portion of tent in PM Narendra Modi’s rally in Midnapore collapsed during his speech today. PM instructed the SPG personnel to look after the people and attend to the injured. PM later met those injured, in hospital. #WestBengalpic.twitter.com/yb1CFQaSSc