पैसे नहीं हैं, तो भी इस बार्बर शॉप पर मुफ्त कटवा सकते हैं बाल

पूरा देश इन दिनों कोरोनावायरस के कहर से जूझ रहा है. इस माहामारी की वजह से हुए लॉकडाउन के चलते लोगों का काम धंधा ठप हो गया है. ऐसे में लोग पैसे-पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं. लोगों के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं. वहीं, इस मुश्किल समय में कोच्चि में एक सैलून वाला अपने तरीके से लोगों की मदद कर रहा है. कोच्चि में रहने वाला यह बार्बर अपनी दुकान पर लोगों के बाल मुफ्त काटकर उनकी मदद कर रहा है. जानकारी के मुताबिक, यह सैलून वाला 14 साल तक के बच्चों के बाल मुफ्त काट रहा है. इसके अलावा वह पैसे न होने की स्थिति में बुजुर्गों को भी मुफ्त हेयरकट दे रहा है.

Kerala: Gopi, a barber-shop owner in Kochi's Kathrikadavu, is giving free haircut to children up to 14 years of age, amid #COVID19 pandemic He says, "I have 3 barbershops, offering free haircut in one of them. We'll give free haircut to older people too if they don't have money." pic.twitter.com/I8WlcVrJ12