नाई वीडियो देखते हुए काट रहा था बाल, Pause किया तो सिर पर बना दिया Play बटन

चीन में एक शख्स नाई के पास बाल कटाने पहुंचा. उसने नाई को वीडियो दिखाकर उसी तरह की हेयरस्टाइल करने को कहा. उसने वीडियो चलाकर नाई को दे दिया. उसने वीडियो इसलिए दिखाया ताकी बाल काटने में कोई परेशानी न आए. उसने वीडियो को उस वक्त रोका जहां हेयर कट दिखाई दे रहा था. नाई ने उस Pause वीडियो की तस्वीर देखकर बाल काटना शुरू कर दिया. नाई ने इतनी बारीकी से बाल काटे कि सिर पर प्ले बटन बना दिया. सिर के पास उसने प्ले बटन बना दिया.

शख्स ने जैसे ही बालों को देखा तो उसके होश उड़ गए. उसने ये तस्वीर चीनी सोशल मीडिया ऐप वीबो पर शेयर किया. जहां से स्टोरी वायरल हो गई. ब्लॉगर तियान जिओ बोट ने 30 दिसंबर को वीबो पर हेयरकट की तस्वीर शेयर की. जो हर सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर वायरल ह गई. नाई की ये गलती लोगों को काफी पसंद आ रही है. लोग नाई का खूब मजाक उड़ा रहे हैं.

Barber cuts triangle into man's hair after he showed him picture with 'play' button https://t.co/WzgfJoFsXmpic.twitter.com/el0ZdmIDXl