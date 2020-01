बर्फीली बारात: बर्फबारी से जमी हुई थी सड़कें तो दुल्हन के घर पहुंचने के लिए दूल्हे ने किया ये काम...

जनवरी का महीना खत्म होने को है लेकिन उत्तर भारत में ठंड खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में बर्फबारी जारी है. बर्फबारी से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है. लेकिन बर्फबारी और उससे होने वाली असुविधा एक दूल्हे और उसकी बारात के हौसले को डिगा नहीं पाए. रास्ते में बर्फ जम जाने से बारात के लिए अपनी मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं था. उत्तराखंड के चमोली जिले के बिजरा गांव का एक दूल्हा बारात समेत 4 किलोमीटर बर्फ में चलकर दुल्हन के दरवाजे तक पहुंचा. बर्फबारी में चलकर बारात लुंतारा गांव पहुंची जहां विवाह संपन्न हुआ.

Uttarakhand: A groom travelled four km on foot to reach the bride's home in Bijra village in Chamoli district as roads were closed due to heavy snowfall in the region. pic.twitter.com/sS9pjqdZLL