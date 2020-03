नदी में तैरता नज़र आया चमगादड़, इंसान से भी तेज़ रफ्तार से की स्विमिंग... देखें पूरा Video

सोशल मीडिया पर जानवरों के वीडियो को खूब पसंद किया जाता है. आपने जानवरों के शिकार का वीडियो तो खूब देखा होगा. लेकिन इस बार एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे बहुत कम लोगों ने ही देखा होगा. क्या आपने चमगादड़ (Bat) को तैरते हुए देखा है? शायद नहीं, लेकिन एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें चमगादड़ मजे से नदी (Bat Swimming) में तैर रहा है.

इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सुशांत नंदा ने शेयर किया है, वीडियो में देखा जा सकता है कि नदी में चमगादड़ मजे से तैर रहा है. 14 सेकंड का ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है.

सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''एक मात्र मैमल जो उड़ने के साथ-साथ तैर भी सकता है. चमगादड़ तैराकी में अच्छे होते हैं और वे इसे छोटी नांव की तरह तैरते हैं.''

देखें Video:

The only mammal that can Fly and Swim

Bats are good at swimming. And they do it like little rowboats. pic.twitter.com/VydBsZhs31 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) March 27, 2020

इस वीडियो को उन्होंने 27 मार्च की सुबह शेयर किया है, जिसके अब तक 3 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 400 से ज्यादा लाइक्स और करीब 100 रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों के ऐसे रिएक्शन्स आ रहे हैं...

This *bat* are now beat the *man* brutally — jersey_no:10 (@TweetTrend3) March 27, 2020

Wow! Never knew that they could swim!! — Akash Unnithan (@ak_thesuprtramp) March 27, 2020