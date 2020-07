Live TV पर मां दे रही थी इंटरव्यू, पीछे से बेटी ने ऐसे कर दिया 'बर्बाद', बोली- 'कौन है यह...' - देखें Video

इंडिपेंडेंट के अनुसार, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की वैश्विक स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ डॉ. क्लेयर वेनहम ने बीबीसी एंकर क्रिश्चियन फ्रेजर से कोरोनोवायरस लॉकडाउन के बारे में बात कर रही थीं. तभी पीछे से उनकी बेटी आई और इंटरव्यू को बर्बाद कर दिया.

उनकी बेटी स्कार्लेट ने आकर मम्मी से पूछा कि उनकी यूनिकॉर्न पेंटिंग कहां रखी है. उतने में एंकर क्रिश्चियन फ्रेजर ने बच्ची का नाम पूछा. मां ने नाम बताया स्कार्लेट. बात में एंकर ने कहा, 'मुझे पीछे शेल्फ में लगी पेंटिंग बहुत प्यारी लग रही है. कितना प्यारा यूनिकॉर्न है.'

इतना सुनते ही बच्ची कैमरे के पास आ गई और पूछने लगी, 'इनका नाम क्या है? इन अंकल का नाम क्या है मम्मी?' बच्ची के पूछते ही एंकर ने अपना नाम बताया.

इस वीडियो को 1 जुलाई को पोस्ट किया गया था, जिसके अब तक 3.7 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 1 लाख से ज्यादा लाइक्स और 25 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

