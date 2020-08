Live TV पर ख़बर सुना रही थी रिपोर्टर, पीछे शर्ट ऊपर कर डांस करने लगा बच्चा - देखें मज़ेदार Video

मजेदार वीडियो में देखा जा सकता है कि कैमरे को देखते ही बच्चा सामने आता है और डांस करने लगता है. बच्चे का नाम लियो बताया जा रहा है. जेन बार्ट्रम ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है. वीडियो में वो शर्ट ऊपर करता है और डांस मूव्स दिखाने लगता है. बार्ट्रम को नहीं पता था कि पीछे एक बच्चा डांस कर रहा है. वो रिपोर्टिंग कर रही थीं और बच्चा मजे से डांस कर रहा था.

जेन बार्त ने ट्विटर पर लिखा, 'मौसम की जानकारी देते वक्त मुझे नहीं पता था कि पीछे बच्चा मजे से डांस कर रहा था.'

I was unaware of being upstaged by the young boy with some rather enviable dance moves during my forecast pic.twitter.com/KpOMX001uj