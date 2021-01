BBC पर बेरोजगारी पर बात कर रही लड़की, लोगों को शेल्फ पर दिखा X-Rated टॉय, मच गया बवाल

अमोस के पीछे एक शेल्फ था, जिसमें पैकेज, किताबें, बोर्ड गेम और एक सेक्स टॉय था. दृश्य की एक तस्वीर को पत्रकार ग्रांट टकर द्वारा ट्विटर पर साझा किया गया था. उन्होंने लिखा, 'बीबीसी वेल्स न्यूज में रात के कार्यक्रम की गेस्ट के पीछे का बैकग्राउंड देखें. हमेशा ऑन एयर जाने से पहले अपनी अलमारियों की जांच करें.'

Perhaps the greatest guest background on the BBC Wales news tonight. Always check your shelves before going on air. pic.twitter.com/RK6GCiFuHk