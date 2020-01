जबरदस्त स्टाइल में घूमकर विकेटकीपर के पीछे मारा छक्का, देखता रह गया गेंदबाज, देखें Viral Video

बिग बैश लीग (Big Bash League-BBL) में पर्थ स्कॉचर्स और हॉबर्ट हुर्रिकेंस (Perth Scorchers Vs Hobart Hurricanes) के बीच मैच हुआ, जिसको पर्थ स्कॉचर्स (Perth Scorchers) ने आसानी से 77 रन से जीत लिया. जोस इंग्लिस (Josh Inglis) को शानदार परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने 46 गेंद पर शानदार 73 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे.

सोशल मीडिया पर जोस इंग्लिस (Josh Inglis) का एक शॉट काफी वायरल हो रहा है, जिसको खूब पसंद किया जा रहा है. उन्होंने घूमकर विकेटकीपर के पीछे से छक्का जड़ा. जिसको देखकर गेंदबाज भी देखता रह गया. कॉमेंट्री कर रहे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग (Ricky Ponting) भी हैरान रह गए.

पर्थ स्कॉचर्स 12 ओवर में 100 रन बना चुका था. एलिस गेंदबाजी करने आए. उनकी गेंद पर जोस इंग्लिस की गेंद पर घूमकर पीछे की तरफ छक्का जड़ दिया. किसी को यकीन नहीं था कि जोस इतनी मुश्किल गेंद पर छक्का जड़ देंगे. उनके छक्के को देखकर विकेटकीपर के साथ-साथ गेंदबाज भी हैरान रह गया. रिकी पॉन्टिंग ने भी उनके स्टाइल की तारीफ की और शॉट की तुलना न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ब्रेंडन मैक्कुलम के शॉट से की.

देखें Video:

Josh Inglis whacks this one for six, and draws a @Bazmccullum comparison from Ricky Ponting! #BBL09pic.twitter.com/9ZRdTKDge3