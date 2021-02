BBL 2020: एक मिनट के Video में देखें सैम हीजलेट का तूफान, छक्कों की बरसात कर ऐसे किया सिडनी को बाहर

12 ओवर में ब्रिसबेन 3 विकेट खोकर 70 रन बना चुके थे. क्रीज पर सैम हीजलेट और जिम्मी पीयरसन नए-नए उतरे थे. उस वक्त मुकाबला सिडनी के पक्ष में था. ब्रिसबेन को जीत के लिए 43 गेंद पर 92 रन बनाने थे. दोनों ने फिर बड़े शॉट्स लगाना शुरू कर दिया. उसके बाद ब्रिसबेन ने कोई विकेट नहीं खोया. सैम हीजलेट ने 49 गेंद पर 74 रन ठोके, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे. जिम्मी पीयरसन ने 24 गेंद पर 43 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और दो चौके शामिल थे.

देखें Video:

Teamwork makes the dream work.



Sam Heazlett and Jimmy Peirson piled on 92 from just 43 balls last night! #BBL10#BBLFinalspic.twitter.com/Ce2GDAXCW2