BBL 2020-21: गेंदबाज के जाल में फंसे शॉन मार्श, पैरों के बीच में से ऐसे अंदर घुसी गेंद - देखें Video

मेलबर्न 4 ओवर में 1 विकेट खोकर 35 रन बना चुका था. क्रीज पर शॉन मार्श और सैम हार्पर थे. रिले मेरेडिथ पांचवां ओवर डालने आए. उन्होंने शॉन मार्श को यॉर्कर गेंद डाली. जिस पर शॉन मार्श फंस गए और बोल्ड हो गए. आउट होने के बाद वो हैरानी से पिच को देखने लगे. उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो आउट हो गए.

देखें Video:

Pace wins



Riley Meredith goes straight through the defences of Shaun Marsh #BBL10pic.twitter.com/3q0E937oQG