BBL 2020-21: आंद्रे फ्लेचर ने हवा में उड़कर पकड़ा हैरतअंगेज़ कैच, फिर ऐसे करने लगे डांस - देखें Video

मैच रोमांचक मोड़ में पहुंच चुका था. होबार्ड 2 विकेट खोकर 139 रन बना चुका था. 20 गेंद पर 45 रन चाहिए थे. बिली स्टेनलेक की गेंद पर कोलिन इंगराम ने छक्के के लिए शॉट खेला. बॉल बाउंड्री तक ही पहुंच पाई. वहां आंद्रे फ्लेचर फील्डिंग कर रहे थे. उन्होंने हवा में उड़कर शानदार कैच लपका. डांस करने के बाद उन्होंने शानदार अंदाज में डांस किया.

The dive, the catch, the dance moves. The Spiceman has delivered@BKTtires | #BBL10pic.twitter.com/MU2I1D4isl