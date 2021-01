BBL 2020: गेंदबाज की शातिर गेंद पर आउट हुए मैथ्यू वेड, हाथ में दिया 'लड्डू' कैच - देखें Video

पर्थ स्कॉचर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 179 रन बनाए. 180 रन का पीछा करने होबार्ड हुर्रिकेन्स उतरे. पहले ओवर में ही मैथ्यू वेड आउट हो गए. जाय रिचर्डसन की गेंद पर मैथ्यू वेड ने शॉट मारने की कोशिश की. गेंद गेंदबाज के हाथ में आ गई. उन्होंने रिचर्डसन को लड्डू कैच दे दिया. वो 6 रन बनाकर आउट हो गए.

देखें Video:

He did it with the bat, now Jhye Richardson is doing it with the ball!



He picks up the massive wicket of Matt Wade for 6 in the first over #BBL10pic.twitter.com/dDptdqadR3