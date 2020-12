BBL 2020: राशिद खान ने डाली ऐसी रहस्यमयी गेंद, आउट होने के बाद ऐसे पिच देखने लगा बल्लेबाज - देखें Video

4 ओवर में ब्रिसबेन 2 विकेट खोकर 25 रन बना चुका था. पांचवां ओवर राशिद खान ने किया. पहली ही गेंद पर राशिद खान ने मैक्स को स्पिन गेंद डाली. वो गेंद को समझ नहीं पाए और बाहर की तरफ बल्ला घुमा दिया. बॉल बल्ले से एज ले गई और कीपर के हाथ में आ गई. आउट करार दिए जाने के बाद बल्लबाज मैक्स हैरानी से पिच की तरफ देखने लगा.

देखें Video:

Immediate impact from Rashid Khan, who takes a wicket with his first ball!#BKTtires | #BBL10pic.twitter.com/93yDBIgBKx