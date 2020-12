BBL 2020: राशिद खान ने जड़ा गजब का हेलीकॉप्टर शॉट, गेंदबाज के सिर के ऊपर से निकाली गेंद - देखें Video

टी-20 मुकाबले में हर रन का महत्व होता है और जब मुकाबला आखिरी गेंद तक जाए. ऐसा ही एडिलेड और ब्रिसबेन की बीच मुकाबले में. पहले बल्लेबाजी करते हुए एडिलेड ने 150 रन बनाए. आखिर में राशिद ने छोटी लेकिन किफायती पारी खेली. उन्होंने 5 गेंद पर 9 रन बनाए. लेकिन उसमें एक चौके उन्होंने शानदार अंदाज में जड़ा. जिसको देखकर गेंदबाज भी हैरान रह गया.

जेवियर बार्टलेट के आखिरी ओवर में राशिद खान ने सामने की तरफ हेलीकॉप्टर शॉट खेला. उन्होंने गेंदबाज के सिर के ऊपर से गेंद निकाली और चौका मारा. इस चौके की बदौलत टीम 150 के स्कोर तक पहुंच सका.

Video के 23वें सेकंड से देखें राशिद खान का हेलीकॉप्टर शॉट:

By popular demand, here are all five balls of Rashid Khan's innings.



The Heat will need 151 to win #BBL10pic.twitter.com/JPEZQbrGcA