BBL 2020: एलेक्स कैरी ने हवा में उड़कर एक हाथ से पकड़ा खतरनाक कैच, देखता रह गया बल्लेबाज - देखें Video

147 रन का पीछा करने उतरी पर्थ स्कॉचर्स 7 ओवर में एक विकेट खोकर 58 रन बना चुकी थी. क्रीज पर लियाम लिविंगस्टोन और कोलिन मुनरो खड़े थे. वेस आगर गेंदबाजी करने आए. उन्होंने लियाम को शॉर्ट बॉल डाली. जिस पर उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बॉल एज लेकर पीछे निकल गई. कीपर एलेक्स कैरी ने हवा में शानदार कैच लपका. कैच को देखकर बल्लेबाजी भी हैरान रह गया.

देखें Video:

Big Wes needs to have a tough chat to Peter Siddle.



He's taken over his experienced teammate as the @BKTTires Golden Cap! #BBL10pic.twitter.com/wugpETRcSa