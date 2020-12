BBL 2020: राशिद खान ने हेलीकॉप्टर शॉट मार जड़े धुआंधार छक्के, देखता रह गया गेंदबाज़ - देखें Video

एडिलेड 16 ओवर में 5 विकेट खोकर 112 रन बना चुका था. उस वक्त क्रीज पर राशिद खान आए थे. उन्होंने फिर बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिया. फवाद अहमद की गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ा. फिर एंड्र्यू टाय के ओवर में हेलीकॉप्टर शॉट मारते हुए दो लगातार छक्के जड़ दिए. उसके बाद उन्होंने गेंदबाजी में कोलिन मुनरो और एरॉन हार्डी को चलता किया.

Rashid Khan had the going with the bat and the with the ball! No surprises he was tonight's leading fantasy point scorer...#BBL10 | @Dream11pic.twitter.com/ongT1ar4UY