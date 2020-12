BBL 2020: राशिद खान ने पकड़ा हैरतअंगेज कैच, फिर दर्द के मारे झटकने लगे हाथ - देखें Video

166 रन का पीछा करने उतरी पर्थ स्कॉचर्स की शुरुआत अच्छी नहीं हुई. उनका कोई बल्लेबाज नहीं चल सका. पर्थ की तरफ से सबसे ज्यादा लियाम लिविंगस्टोन ने 22 रन बनाए. 14 ओवर में पर्थ 7 विकेट खोकर 88 रन बनाए थे. पीटर सिडल की गेंद पर लियाम ने शॉट जड़ा. राशिद खान ने कैच पकड़ा और दर्द के मारे हाथ झटकने लगे.

देखें Video:

Shake it off, Rash!



The man is a ball #BBL10pic.twitter.com/OrQrh1q6R8