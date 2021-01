BBL 2020: राशिद खान ने चकमा देकर किया बल्लेबाज को आउट, फिर ऐसे मनाया जश्न - देखें Video

एडिलेड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन बनाए. उनकी तरफ से जोनाथन वेल्स ने 66 रन की शानदार पारी खेली. 151 रन का पीछा करने उतरी सिडनी के लिए गेंदबाज राशिद खान विलेन साबित हुए. उन्होंने आते ही ओपनर जैक एडवर्ड्स और जोश फिलिप को आउट किया. फिर उन्होंने कप्तान डेनियल ह्यूग्स को चलता किया. उन्होंने चकमा देकर उनको आउट किया.

देखें Video:

Rashid Khan causing all sorts of problems and Sixers gun Josh Philippe had to react in real-time watching from the sidelines! #BBL10pic.twitter.com/TmxIEMQ6jD