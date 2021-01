BBL 2020: खिलाड़ी ने हवा में उड़कर पकड़ा Impossible कैच, ऐसे जीता सांस रोक देने वाला मैच - देखें Video

सिडनी 16 ओवर में 6 विकेट खोकर 114 रन बना चुका था. सिडनी को 20 गेंद पर 45 रन चाहिए थे. उस वक्त पीटर सिडल गेंदबाजी करने आए. उनकी गेंद पर एलेक्स रॉस ने ऑफ में शॉट खेला. वहां जेक वेथराल्ड ने हवा में उड़कर कैच पकड़ लिया. उनका कैच देखकर गेंदबाज पीटर सिडल भी हैरान रह गए. इस विकेट के बाद सिडनी बैकफुट पर आ गया और मैच हार गया.

देखें Video:

WOW! A flying Jake Weatherald with one of the catches of the summer!@BKTtires | #BBL10pic.twitter.com/OesNHgiIB2