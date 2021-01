BBL 2020: 6 गेंद पर चाहिए थे 11 रन, क्रिश्चियन ने जड़ा छक्का और फिर... Video में देखें सांस रोक देने वाला मैच

19 ओवर में सिडनी सिक्सर्स 7 विकेट खोकर 138 रन बना चुके थे. जेवियर बार्टलेट गेंदबाजी करने आए. डेनियल क्रिश्चियन और जैकसन बर्ड बल्लेबाजी कर रहे थे. डेनियल क्रिश्चियन ने ओवर की पहली गेंद पर छक्का जड़ा. दूसरी गेंद पर शॉट मारने के बाद वो रन नहीं भागे. तीसरी गेंद भी मिस हो गई. अब तीन गेंद पर 5 रन चाहिए थे. चौथी गेंद पर क्रिश्चियन ने दो रन लिए. अब दो गेंद पर तीन चाहिए थे. पांचवीं गेंद पर क्रिश्चियन ने दो रन लिए. एक गेंद पर 1 रन चाहिए थे. क्रिश्चियन ने आखिरी गेंद पर चौका मारकर मैच जिता दिया.

देखें Video:

Six balls left, 11 to win - is there anyone else in the BBL you'd rather have on strike than Dan Christian? #BBL10pic.twitter.com/h01iad6pAt