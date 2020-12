BBL 2020: राशिद खान ने बाउंड्री पर पकड़ा हैरतअंगेज कैच, उछलकर ऐसे लपकी गेंद - देखें पूरा Video

होबार्ड 2 विकेट खोकर 15 ओवर में 137 रन बना चुका था. विकेट के लिए कप्तान ने पीटर सिडल को गेंद थमाई थी. सिडल की गेंद पर कोलिन इंगराम ने छक्का के लिए शॉट खेला. बाउंड्री पर राशिद खान फील्डिंग कर रहे थे. राशिद खान ने कैच पकड़ लिया, लेकिन वो बाउंड्री के पार जा रहे थे. उन्होंने गेंद को उछाला और ग्राउंड पर लौटने के बाद फिर पकड़ लिया.

So good to have Rashid Khan back in Australia - because he does things like this! @BKTtires | #BBL10pic.twitter.com/8qkofnlYop