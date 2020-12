BBL 2020: डार्सी शॉर्ट ने गेंद डालकर पकड़ा ऐसा खतरनाक कैच, देख बल्लेबाज भी हंस पड़ा - देखें Video

होबार्ड हुर्रिकेन्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 149 रन बनाए. 150 रन का पीछा करने उतरी ब्रिसबेन हीट्स ने जल्द ही अपने विकेट गंवा दिए. 10 ओवर में 3 विकेट खोकर 96 रन बना चुके थे. डार्सी शॉर्ट दो विकेट ले चुके थे. क्रीज पर टॉम कूपर खड़े थे. उन्होंने सामने की तरफ शॉट खेला. बॉल सीधे सामने की तरफ मारी और बॉल सीधे डार्सी शॉर्ट के हाथ में आ गई.

देखें Video:

Even Tom Cooper was smiling after this pluck from D'Arcy Short, who was tonight's leading fantasy point-getter!@Dream11 | #BBL10pic.twitter.com/E0TzwXOVGQ