BBL 2020: एक गेंद पर चाहिए थे 2 रन, बल्लेबाज़ ने मारा शॉट और फिर - Video में देखें सांस रोक देने वाला मैच

151 रन का पीछा करने उतरी ब्रिसबेन हीट 19 ओवर में 7 विकेट खोकर 144 रन बना चुके थे. आखिरी ओवर स्कॉट बॉलैंड कर रहे थे और क्रीज पर मार्क स्टेकेटी और जेम्स बेजली बल्लेबाजी कर रहे थे. आखिरी गेंद पर दो रन चाहिेए थे. बल्लेबाजी मार्क स्टेकेटी कर रहे थे. बॉलैंड ने गेंद डाली और मार्क ने ऑफ पर शॉट मारा और रन के लिए दौड़ लगा दी. फील्डर ने थ्रो कर गेंद को स्टम्प्स पर मार दी. फैसला थर्ड अंपायर के पास गया. अंपायर ने बल्लेबाज को आउट करार दे दिया और इसी के साथ होबार्ड मुकाबला जीत गया.

