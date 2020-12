BBL 2020: गेंदबाज ने डाली अजीबोगरीब नो-बॉल, फिर फ्री हिट पर बल्लेबाज ने जड़ा ताबड़तोड़ छक्का - देखें Video

16 ओवर में होबार्ड 5 विकेट खोकर 128 रन बनाए. 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर लेविस ग्रेगोरी का पैर स्लिप हो गया और उन्होंने पिच से बाहर गेंद डाल दी. अंपायर ने यह गेंद नो बॉल करार दी गई. उसके बाद फ्री हिट पर शानदार छक्का जड़ा.

देखें Video:

"The most remarkable delivery of #BBL10"



And then Lewis Gregory gets dispatched into the stands on the following Bucket Ball free-hit @KFCAustraliapic.twitter.com/gy3A14jYwh