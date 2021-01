BBL 2020: बल्लेबाज ने विकेटकीपर के पीछे मारा धुआंधार छक्का, देखता रह गया गेंदबाज - देखें पूरा Video

140 रन का पीछा करने उतरी पर्थ स्कॉचर्स की शुरुआत शानदार रही. जेसन रॉय और लियाम लिविंगस्टोन ने मिलकर बड़े शॉट खेले. चौथा ओवर स्कॉट बोलैंड कर रहे थे. उनकी गेंद पर लिविंगस्टोन ने पीछे की तरफ शानदार छक्का जड़ा. छक्के को देखकर बोलैंड भी हैरान रह गए.

देखें Video:



The up and over from Livingstone!



Kids, don't try this at home.#BBL10 | @BKTtirespic.twitter.com/pUCNgYUfwL