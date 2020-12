BBL 2020: जा रहा था छक्का, फील्डर ने हवा में उड़कर ऐसे पकड़ी गेंद, तो गेंदबाज ने पकड़ लिया सिर... देखें Video

कोलिन इंगराम और टिम डेविड शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे. 14 ओवर में होबार्ड 113 रन बना चुका था. स्टीव ओ'कीफे ने इंगराम को बॉल डाली तो उन्होंने छक्के के लिए सामने गजब का शॉट खेला. गेंदबाज भी समझ चुका था कि यह छक्का जा रहा है, लेकिन वहां फील्डिंग कर रहे जॉर्डन सिल्क हवा में उड़े और शानदार अंदाज में छक्का रोका. उसको देखकर गेंदबाज ओ'कीफे ने भी हैरान होते हुए सिर पकड़ लिया.

देखें Video:

The most spectacular six save you're likely to see! @BKTtires | #BBL10pic.twitter.com/NeoEMCTxBP