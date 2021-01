BBL 2020: बल्लेबाज ने घुमाया बल्ला और दौड़े रन के लिए, गेंदबाज से भिड़कर गिरे और फिर... देखें Video

रेनेगेड्स 5 विकेट खोकर 128 रन बना चुका था. लियाम हैचर गेंदबाजी करने आए. क्रीज पर हार्पर 57 रन बनाकर खेल रहे थे. उन्होंने शॉट मारकर रन दौड़ा. वहां गेंदबाज खड़े थे. वो रन दौड़ते वक्त भिड़ गए और गिर पड़े. उठकर वो क्रीज की तरफ दौड़े. फिर वो गेंदबाज के पास पहुंचे और दोनों ने एक-दूसरे से माफी मांगी.

Sam Harper making a habit of running into people mid-pitch! Thankfully, both guys are ok @KFCAustralia | #BBL10pic.twitter.com/PwLZMB9qBp