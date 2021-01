BBL 2020: मोहम्मद नबी ने बाहर निकलकर जड़ा ताबड़तोड़ छक्का, देखता रह गया गेंदबाज - देखें Video

एरॉन फिंच, सैम हार्पर, रेली रोस्सो के जल्दी आउट होने के बाद मोहम्मद नबी बल्लेबाजी करने उतरे. उन्होंने शुरुआत में कई बॉल डॉट खेली. फिर क्रीज पर जमने के बाद उन्होंने बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया. 11 ओवर में मेलबर्न 3 विकेट खोकर 93 रन बना चुका था. ट्रेमैन की गेंद पर वो बाहर निकले और लेग पर ताबड़तोड़ छक्का मारा.

देखें Video:

Mohammad Nabi was struggling a little here ... before finally breaking the shackles! #BBL10pic.twitter.com/qMTr5lRoyU