BBL 2020: राशिद खान ने खेला अजीबोगरीब शॉट, बाहर जाती गेंद पर ऐसे घुमाया बल्ला - देखें Video

एडिलेड स्टाइकर्स को 11 गेंद पर 10 रन चाहिए थे. एडिलेड स्टार्स जीत के करीब पहुंच चुका था. 5 विकेट खोकर एडिलेड 140 रन बना चुका था. क्रीज पर राशिद खान मौजूद थे. लियाम हैचर की गेंद पर राशिद खान ने अजीबोगरीब शॉट खेला. बाहर जा रही गेंद पर राशिद खान ने लेग की तरफ शॉट खेला. वो श़ट खेलने के लिए नीचे बैठकर और शॉट खेला.

देखें Video:

राशिद खान ने गेंद से भी जलवा दिखाया. उन्होंने लगतार दो विकेट लिए. सबसे पहले उन्होंने निक लार्किन को बोल्ड किया और फिर अगली ही गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल को चलता किया. वो हैट्रिक नहीं ले सके. तीसरी गेंद पर मार्कस स्टॉइनिस ने चौका जड़ दिया.

Rashid Khan was never going to go quietly.



A hat-trick attempt, and a rousing reception from his adoring Adelaide crowd in his final match of #BBL10pic.twitter.com/wvU8YHR2jE