BBL 2020: दो मिनट के Video में देखें मार्कस स्टॉइनिस का आतंक, छक्के-चौकों की बारिश कर ठोक दिए 97 रन

पहले बल्लेबाजी करते हुए मेलबर्न स्टार्स ने 183 रन बनाए. उनकी तरफ से मार्कस स्टॉइनिस ने 97 रन बनाए. उन्होंने हर गेंदबाज की पिटाई की. उन्होंने 55 गेंद पर नाबाद 97 रन बनाए. उनके अलावा निकोलस पूरन ने 26 रन और हिल्टन कार्टराइट ने 36 रन बनाए.

Marcus Stoinis cleared the rope on the first delivery he faced, and hit seven sixes in his 55-ball 97.



Full innings highlights HERE: https://t.co/RRZ5RT1ae1#BBL10pic.twitter.com/mQnh3U5k09