BBL 2020: गेंदबाज ने डाली ऐसी यॉर्कर, बोल्ड होने के बाद पिच को ऐसे देखने लगे मोहम्मद नबी - देखें Video

13 ओवर में मेलबर्न 3 विकेट खोकर 81 रन बना चुका था. क्रीज पर मोहम्मद नबी थे. वेस आगर ने यॉर्कर गेंद डाली, जिस पर नबी ने शानदार शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे स्टम्प्स पर जाकर लग गई. आउट होने के बाद मोहम्मद नबी हैरानी से देखने लगे.

देखें Video:

No more Nabi, thanks to this brilliant Wes Agar yorker! #BBL10pic.twitter.com/Zi8oWAL9Ht