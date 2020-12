BBL 2020: गोली की रफ्तार से दौड़े ग्लेन मैक्सवेल, बाउंड्री पर कूदकर ऐसे रोकी गेंद - देखें Video

बारिश के चलते मैच को 17-17 ओवर का किया गया. 16 ओवर में स्कॉचर्स 149 रन बना चुका था. कप्तान ग्लेन मैक्सवेल ने आखिरी ओवर बिली स्टेनलेक को गेंद थमाई. क्रीज पर कैमरून बैनक्रॉफ्ट और एरॉन हार्डी बल्लेबाजी कर रहे थे.

ओवर की दूसरी गेंद पर बैनक्रॉफ्ट ने एक्सट्रा कवर पर शॉट खेला. ऐसा लग रहा था चौका चला जाएगा. लेकिन ग्लेन मैक्सवेल दौड़ते हुए बाउंड्री तक पहुंचे और कूदकर चौका रोका. बल्लेबाजों ने दौड़कर तीन रन लिए.

