BBL 2020: एलेक्स हेल्स ने बैठकर मारे स्टेडियम पार छक्के, दो बार गुमा दी गेंद - देखें Viral Video

29 दिसंबर को मनुका ओवल में दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेला गया. पहले बल्लेबाजी करते सिडनी थंडर्स ने 219 रन बना डाले. उनकी तरफ से एलेक्स हेल्स ने 29 गेंद पर 71 रन की पारी खेली. उन्होंने हर गेंदबाज की खबर ली. उन्होंने चौके-छक्कों की बरसात कर दी और स्कोर को 200 पार तक पहुंचा दिया.

देखें Video:

Alex Hales is in the MOOD!



The fastest fifty in @ThunderBBL history #BBL10pic.twitter.com/Q1oS7AMxpf