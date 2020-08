'Superman' की तरह उड़कर एक हाथ से पकड़ा कैच, देख ब्रेट ली के उड़े होश... देखें पूरा Video

मंगलवार को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (Cricket Australia) ने बिग बैश लीग (Big Bash League) का सबसे बेस्ट कैच का वीडियो पोस्ट किया, जहां फील्डर जॉर्डन सिल्क (Jordan Silk) ने सुपरमैन (Superman) की तरह उड़कर हैरतअंगेज कैच पकड़ा. इस कैच को देखकर गेंदबाजी कर रहे ब्रेट ली (Brett Lee) भी हैरान रह गए. वीडियो काफी वायरल (Viral Video) हो रहा है.

देखें Video:

Is this the @BBL's best ever catch? @JCSilk14 grabbed an all-time catch against the Heat in BBL|03. pic.twitter.com/vT3bjea0Ml