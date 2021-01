6 घंटे तक बेटी को भूखा रखकर पिता सिखा रहा था यह काम, इंटरनेट पर लोगों ने ऐसे निकाला गुस्सा

यह तब शुरू हुआ जब मिस्टर रोडरिक की बेटी ने उन्हें बताया कि उसे भूख लगी है और उसने उन्हें बेक्ड बीन्स बनाने के लिए कहा. फॉक्स न्यूज (Fox News) के अनुसार, रोडरिक ने लिखा, “कल मेरी बेटी को भूख लगी थी और मैं एक पहेली सुलझा रहा था, वो मेरे कंधे पर आई, तो मैंने कहा, थोड़े बीन्स बनाओ.' उसने कहा, ‘कैसे?' तो मैंने कहा, जैसे सभी बच्चे करते हैं, जब वे भूखे होते हैं. तुम भी इसे करना चाहती हो, तो मैंने कहा, ‘एक कैन खोलो और इसे बर्तन में डालो.' वो मेरे पास कैन लेकर आई और कहा कि ‘इसे कैसे खोलें?'

फिर हम दोनों एकसाथ उसे घूरने लगे और तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे ये काम कभी नहीं सिखाया. बीबीसी के अनुसार, म्यूजीशियन ने कहा, कि जब मैं अपनी बेटी को कैन खोलना सिखा रहा था, तो वो लगातार 6 घंटों तक भूखे रहकर उसे खोलने की कोशिश कर रही थी. “वह मेरे बगल में थी और भूख से कराह रही थी. मुझे पता था कि यह उसके लिए एक चुनौती होगी.” कई असफल प्रयासों के बाद रोडरिक की बेटी ने उनसे कैन खोलने के लिए कहा, लेकिन रोडरिक ने इनकार कर दिया.

उन्होंने गुस्से में कहा, कि वह उनमें से कुछ भी नहीं खाएगी, जब तक कि वह उसे खोल नहीं लेती. आखिरकार, 6 घंटे के बाद उनकी बेटी ने सेम की कैन खोल ली.

ट्विटर यूजर्स ने रोडरिक की कहानी को खराब पालन-पोषण का उदाहरण बताया है. मिस्टर रोडरिक को ‘बीन डैड' करार दिया गया, क्योंकि ज्यादातर यूजर्स ने उन्हें और उनकी पेरेंटिंग के तरीके की आलोचना करना शुरु कर.

The Bean Dad story is ridiculous. He should have just FED her, and THEN showed her how to use a damn can opener instead of leaving her hungry for six hours. That's abusive.



She's 9 years old, and some of us don't learn very well when we're hungry, regardless of age. Jeez. — BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) January 3, 2021

Teacher here.



1. Kids learn best when they aren't hungry.



2. Everyone learns differently and different approaches (eg. A guiding hand) are helpful, especially if/when someone's struggling.



3. When a child is frustrated to the point of tears, you've lost your teachable moment. — Apoxon (@apoxon) January 3, 2021

एक ट्विटर यूजर ने लिखा, “बीन डैड की कहानी हास्यास्पद है. ट्विटर यूजर्स ने भी उनके पुराने ट्वीट्स को देखा और उन पर नस्लवाद का आरोप लगाया. अब शायद रोडरिक ने अपने ट्विटर अकाउंट को डिलीट कर दिया है. वहीं, कुछ ट्विटर यूजर्स ने मिस्टर रोडरिक का बचाव किया है.

Alas Twitter is not for the faint of ❤️, Bean Dad. pic.twitter.com/0yGTuQdgpv — Clem Fandango (@BfloDude) January 4, 2021

Interesting how Bean Dad just deleted his account instead of appreciating the teachable moment — shelby. (@cathedralslut) January 4, 2021