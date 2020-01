शख्स ने आग से बचाई भालू की जान तो पकड़ लिए पैर, उछलकर थामा हाथ... देखें Video

सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाला एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. एक शख्स ने भालू के बच्चे की आग से जान बचाई, उसके बाद भालू के बच्चे ने शख्स को जाने नहीं दिया और उसके पैर पकड़ लिए. दिल छू लेने वाला ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. ट्विटर यूजर जूली मैरी कैपीएलो ने इस वीडियो को शेयर किया है.

जंगल में आग लग गई थी, शख्स ने आग के बीच भालू के बच्चे को बचा लिया. बाद में, शावक शख्स को जाने से रोकने लगा. उसने शख्स के पैर पकड़ लिए. उछलकर उसने हाथ पकड़ लिए. फिर शख्स भालू के बच्चे के साथ ही रहा और उसको सहलाता रहा. काफी समय तक वो बच्चे के साथ खेलता रहा.

जूली ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "भालू के बच्चे को आग से बचाया गया. बाद में बच्चे ने शख्स को जाने नहीं दिया.'' ये बहुत ही प्यारा वीडियो ट्विटर पर छाया हुआ है. जिसको आप बार-बार देखना पसंद करेंगे...

This bear, rescued from a fire, won't let go of the man who saved him. pic.twitter.com/lY3wpbpYfI