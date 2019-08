PM मोदी और अमित शाह सहित सभी BJP नेता क्यों कह रहे हैं आज रात 9 बजे TV देखें

बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज डिस्कवरी चैनल पर आने वाले शो 'मैन वर्सेज वाइल्ड (Man Vs Wild)' के स्पेशल एपिसोड में नजर आएंगे. शो से पहले पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने ट्वीट किया है और 9 बजे टीवी देखने को कहा है. पीएम मोदी के साथ-साथ गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के बड़े नेता 9 बजे टीवी देखने को कह रहे हैं. बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क (Jim Corbett National Park) में अपने रोमांचक सफर पर निकलेंगे. जहां दोनों के बीच एडवेंचर के अलावा और भी कई तरह की बातें होंगी.

Man vs Wild में आज दिखेंगे पीएम मोदी, नहीं है टीवी तो ऐसे देखें मोबाइल पर LIVE

What better than the lush green jungles of India, in the midst of Mother Nature to throw light on environmental conservation and climate change..Do join at 9 PM tonight! https://t.co/RdndTgUtCF — Narendra Modi (@narendramodi) August 12, 2019

पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा- 'पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डालने के लिए भारत के हरे-भरे जंगल से अच्छा क्या हो सकता है. रात 9 बजे हमें ज्वाइन कीजिए.' पीएम नरेंद्र मोदी बेयर ग्रिल्स को बताएंगे कि किस तरह उनका बचपन में जंगली जानवरों से सामना हुआ था. इसके अलावा शो के जरिए भारतीय जनता को पीएम मोदी के जीवन का अलग पक्ष देखने को मिलेगा.

बेयर ग्रिल्स ने पीएम मोदी के साथ जंगलों में किया एडवेंचर तो पाकिस्तानी फैन बोले- हमारे पीएम के साथ भी...

Prime Minister @narendramodi ji's commitment towards environment and its conservation is well known to the world.



Watch him talk about Incredible India and highlight our cultural commitment to preserving the environment, tonight at 9pm with @BearGrylls on @DiscoveryIN. pic.twitter.com/P8KPJshmta — Amit Shah (@AmitShah) August 12, 2019

Watch #ManVsWild tonight at 9:00 PM on @DiscoveryIN to witness India's wilderness with PM @narendramodi ji & @BearGrylls as they embark on an adventure of a lifetime. #PMModionDiscoverypic.twitter.com/UgK52mcDYV — Smriti Z Irani (@smritiirani) August 12, 2019

गृहमंत्री अमित शाह ने लिखा- 'पीएम नरेंद्र मोदी पर्यावरण और इसके संरक्षण के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं, इस बात को दुनिया जानती हैं. आज रात 9 बजे डिस्कवरी चैनल देखें.' कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट किया है और 9 बजे टीवी पर ये शो देखने के लिए कहा है.

Man Vs Wild: बेयर ग्रिल्स ने किया खुलासा, शाकाहारी होने के बावजूद PM मोदी ने इस तरह जंगलों में किया गुजारा

कब दिखाया जाएगा शो?

'मैन वर्सेज वाइल्ड (Man Vs Wild)' आज यानी 12 अगस्त 2019 को रात 9 बजे दिखाई देगा. इस शो में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे.

बेयर ग्रिल्स ने PM Modi को दिया भाला तो मिला जवाब- मेरी परवरिश मुझे किसी की जान लेने की...Video

किस चैनल पर आएगा 'मैन वर्सेज वाइल्ड (Man Vs Wild)'?

डिस्कवरी इंडिया पर ये शो देखा जा सकता है. डिस्कवरी दुनिया के कई देशों में ये शो ब्रॉडकास्ट करेगा. ऐसा पहली बार होने जा रहा है. जहां भारत के कोई पीएम 'मैन वर्सेज वाइल्ड (Man Vs Wild)' में नजर आएंगे. इससे पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा नजर आए थे.

कांग्रेस ने डिस्कवरी चैनल से की मांग, पीएम मोदी के शूटिंग वाले दिन का कार्यक्रम सार्वजनिक करें

मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं Live Streaming?

अगर आपके पास टीवी नहीं हैं, तो आप मोबाइल फोन पर भी ये शो देख सकते हैं. अगर आप 'टाटा स्काय', एयरटेल या किसी दूसरे सेटेलाइट नेटवर्क के ग्राहक हैं तो आप एप के जरिए लाइव टीवी देख सकते हैं. मतलब जैसे आप एयरटेल के ग्राहक हैं तो आप मोबाइल पर एयरटेल टीवी एप के जरिए लाइव टीवी देख सकते हैं.