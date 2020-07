चिड़ियाघर में भालू को देखने आया बच्चा तो जानवर ने किया कुछ ऐसा... देखें Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि चिड़ियाघर में एक भालू पूल में तैर रहा होता है. तभी एक बच्चा उसके पास जाता है. भालू उसके पास आता है और उछलने लगता है. बच्चा भी उसको देखकर उछलने लगता है. काफी देर तक दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं.

आईएएस अफसर अवनीष शरण ने मजेदार वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'आप बचपना रहित हो सकते हैं. एक बच्चा हमेशा मस्ती करना चाहता है. अपने आप से पूछें, 'क्या मुझे मज़ा आ रहा है?'

देखें Video:

You can be childlike without being childish. A child always wants to have fun. Ask yourself, 'Am I having fun?'#tuesdayvibespic.twitter.com/bWSbMo4poA