भालू ने जबरदस्त अंदाज में किया 'Pole Dance', खंभे से चिपककर ऐसे मटकाने लगा कमर... देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि भालू खंभे से चिपकता है और अपनी कमर मटकाने लगता है. 13 सेकंड का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. ट्विटर पर इसको परफेक्ट पोल डांस बता रहे हैं तो कुछ माइकल जैक्सन से कंपेयर कर रहे हैं.

सुधा रमन ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'क्या आपने कभी भालू का पोल डांस देखा है? लेकिन ये डांसिंग वीडियो नहीं है. आमतौर पर नर भालू अपनी गंध छोड़ने के लिए पेड़ों और डंडों के ऊपर अपनी पीठ रगड़ते हैं. यह उनके क्षेत्र को चिह्नित करने के लिए एक व्यवहार है. प्रजनन के मौसम के दौरान अधिक बार. माताएं शावक को ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित करती हैं.'

देखें Video:

Ever imagined how would a bear dance??

This video is not about their dance. Usually the male bears rub their backs over the trees and poles to leave their scent. It's a behaviour to mark their territory. More often during breeding season. Mothers train cubs to do that. Via SM. pic.twitter.com/mtNO38HJi1