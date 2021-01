लड़के के पूरे हाथ पर मधुमक्खियों ने बना लिया छत्ता, फिर हुआ कुछ ऐसा, लोग बोले- सुपर पावर...देखें Viral Video

देखें Video:

Guy transports a bee colony by carrying the queen is his fist; the rest of the bees crowd around where their queen is ???? ???? pic.twitter.com/rBCpq9BIag — Theo (@TheoShantonas) January 28, 2021

दरअसल, एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक लड़के हाथ पर मधुमक्खियों ने भारी भरकम छत्ता बनाया हुआ है. इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है. इस वीडियो को शेयर किए हुए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और इस वीडियो पर अबतक 8 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. आप खुद इस वीडियो में देखिए एक लड़के के पूरे हाथ में मधुमक्खियों ने छत्ता बना लिया है. लड़के का पूरा हाथ मधुमक्खियों से ठका हुआ है. लेकिन, वह लड़का बिल्कुल भी डर नहीं रहा है और न ही परेशान हो रहा है.

इस वीडियो को देखकर सभी लोग बहुत हैरान है और सोशल मीडिया पर ढेरों कमेंट्स कर रहे हैं. लोगों यह देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सच में ऐसा भी हो सकता है.

He s going to hospital or ? — Old School (@neutralplace75) January 28, 2021

I've been teaching Biology for 20 yrs and have seen a bunch of crazy nature videos and this one is definitely up there with the craziest. — Underground Railroad (@chrysryce) January 28, 2021